Premier Tsjechië noemt vluchtelingen illegaal

De Tsjechische premier Andrej Babis stelt de aanspraak van bootvluchtelingen op asiel en bescherming in de EU principieel ter discussie. „Als je het mij vraagt, zijn dat economische migranten - allemaal illegaal. Jonge mannen, die niet voor oorlog op de vlucht gaan”, aldus Babis in een interview met de Duitse krant Bild.

Op de tegenwerping dat er in Afrika tal van gewelddadige conflicten spelen, zoals bijvoorbeeld in Somalië en Eritrea reageerde Babis met: „Ik ben er geweest om me te oriënteren. Ze betalen 2000 tot 5000 dollar voor de reis”. Volgens de Tsjechische regeringsleider incasseert de smokkelmaffia jaarlijks 5,7 miljard dollar (4,9 miljard euro). Hij vertelde niet hoe hij aan die informatie komt.

Babis stelt dat hij en de Duitse bondskanselier Angela Merkel categorisch van mening verschillen over de verdeling van de migranten die vanuit Noord-Afrika de oversteek maken naar Europa. „Ik wijs dat af”. Hij ziet meer heil in „mensen helpen waar ze geboren zijn” en voegde eraan toe: „Europa kan in deze kwestie niet anders handelen dan de VS, Canada en Australië. We moeten onze beschaving, onze cultuur verdedigen”.