Premier Trudeau niet naar Trump-top met Mexicaanse president

De Canadese premier Justin Trudeau zal deze week niet afreizen naar Washington voor een top met de Amerikaanse president Donald Trump en de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador over een nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag.

Trudeau zei eerder tegen journalisten dat hij bezorgd is over het Amerikaanse onvermogen om de coronacrisis onder controle te krijgen. Ook verwees hij naar spanningen over mogelijke Amerikaanse tarieven op Canadees aluminium. De onderhandelingen over de voorwaarden rond de bijeenkomst, die gepland staat voor 8 en 9 juli, lopen nog wel.

De Mexicaanse president zal de Amerikaanse president Donald Trump woensdag in het Witte Huis ontmoeten, zijn eerste reis buiten Mexico sinds zijn aantreden. López Obrador had er bij Trudeau in het openbaar op aangedrongen zich bij hem in Washington te voegen.

López Obrador voegde eraan toe dat hij een coronavirus-test zal doen voordat hij Mexico verlaat, en dat hij bereid is er nog een te doen in de Verenigde Staten als hij daartoe verplicht wordt.