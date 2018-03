Premier Slowakije mag zelf opvolger kiezen

President Andrej Kiska van Slowakije gaat akkoord met de voorwaarden waaronder premier Robert Fico wil vertrekken. Kiska zei donderdag dat hij de partij van Fico toestaat een nieuwe regeringsleider te kiezen.

Volgens Slowaakse staatsmedia dient de premier nog donderdag zijn ontslag in. Fico stond onder grote druk om vervroegde verkiezingen uit te schrijven wegens de onrust die is ontstaan na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde. Kuciak (27) deed onderzoek naar banden tussen de Italiaanse maffia en regeringskringen, waarbij EU-geld zou zijn misbruikt.

Burgers gingen massaal de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken. Een van de drie regeringspartijen, Most-Híd, dreigde uit de coalitie te stappen als geen akkoord zou worden bereikt over vervroegde verkiezingen. Om de regeringscoalitie te redden toonde Fico zich bereid op te stappen. Hij verbond daaraan wel voorwaarden. De belangrijkste eis is dat zijn SMER-partij een opvolger mag aanwijzen. De leider van Most-Híd toonde zich woensdag tevreden over het aanbod van Fico.