Premier Slowakije mag aanblijven

De Slowaakse minister-president Peter Pellegrini heeft dinsdag een motie van wantrouwen overleefd. Een verdachte van de moord op journalist Jan Kuciak en zijn vriendin zou veel invloed hebben op mensen binnen de overheid. Daardoor was de regering-Pellegrini onder druk komen te staan.

Zakenman Marian Kocner is een van de vijf moordverdachten die voor de rechter moeten verschijnen. Hij had al voor de dood van Kuciak in 2018 veel contacten binnen politieke partijen en het juridische systeem. Eerder dit jaar stapten twee hoge aanklagers op vanwege hun relatie met Kocner. Ook een staatssecretaris die ervan wordt verdacht contact te onderhouden met Kocner stapte vorige maand op. Al ontkent zij alles.

Kuciak deed onderzoek naar corruptie in Slowakije en nam ook bedrijven van Kocner onder de loep. Dat is mogelijk de reden dat Kocner de journalist dood wilde hebben.

Pellegrini wordt er zelf niet van verdacht een band te hebben met Kocner, maar mensen binnen zijn partij en regering worden daar wel van beschuldigd. De oppositie diende daarom een motie van wantrouwen tegen de premier en zijn regering in. Uiteindelijk kreeg de motie niet voldoende steun in het parlement, waardoor Pellegrini mag aanblijven.