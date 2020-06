Premier roept Australiërs op niet te demonstreren vanwege corona

De Australische premier Scott Morrison heeft mensen vanwege het coronavirus opgeroepen niet deel te nemen aan de Black Lives Matter-protesten die komend weekeinde in de grotere Australische steden gepland zijn.

„Het gezondheidsadvies is erg duidelijk, het is geen goed idee om te gaan”, zei de premier vrijdag tegen verslaggevers. „Laten we een betere, andere manier vinden om deze gevoelen uit te drukken. Laten we onze vrijheden verantwoordelijk uitoefenen.”

Op de demonstraties worden dit weekend duizenden mensen verwacht. Er wordt actiegevoerd nadat de zwarte Amerikaan George Floyd vorige week om het leven kwam. Hij stierf na hardhandig te zijn gearresteerd. Een witte agent drukte minutenlang met een knie op zijn nek.

De dood van Floyd was de directe aanleiding voor protesten tegen racisme en politiegeweld in de VS en daarbuiten. Bij de Australische protesten wordt ook aandacht gevraagd voor de behandeling van Aboriginals en andere groepen oorspronkelijke bewoners door de politie.