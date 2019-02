Premier Pakistan wil snel met India praten

De Pakistaanse premier Imran Khan wil snel met India praten over de opgelaaide spanningen tussen de twee ‘nucleaire buren’. Hij hoopt naar eigen zeggen dat het gezond verstand weer boven komt en dat misrekeningen zullen worden voorkomen. „De geschiedenis leert ons dat oorlogen vol met misrekeningen zitten.”

Khan sprak naar aanleiding van een Indiase luchtaanval op een plaats in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir. Daarna zijn voor zo ver bekend gevechten geweest tussen straaljagers van beide landen en zijn waarschijnlijk drie toestellen, twee Indiase en een Pakistaans, neergestort.

India en Pakistan werden in augustus 1947 op een chaotische wijze onafhankelijk van het Britse Rijk. In oktober dat jaar vroeg de vorst van Kashmir, de Maharaja Hari Singh, om militaire hulp aan het jonge India. India en Pakistan raakten daarmee in hun eerste oorlog over Kashmir verwikkeld dat door de strijdende partijen is verscheurd. De tweede was in 1965. In 1971 raakten India en Pakistan in oorlog over het toenmalige Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh. Het grootste deel van Kashmir is een deelstaat van India (Jammu and Kashmir). Beide landen hebben al geruime tijd kernwapens.