Premier Pakistan uit ambt gezet

De hoogste rechtbank van Pakistan heeft de minister-president van het land uit zijn ambt gezet. Nawaz Sharif wordt beschuldigd van corruptie en witwasserij.

Tegen Nawaz kwam vorig jaar een onderzoek op gang naar aanleiding van de zogenoemde Panama Papers over belastingparadijzen. Daaruit bleek dat Nawaz en zijn familie kostbaar onroerend goed hadden gekocht in Londen via bedrijven in belastingparadijzen.

De 67-jarige Sharif heeft ontkend iets verkeerd te hebben gedaan en heeft gewaarschuwd dat zijn afzetting het land zal destabiliseren. Hij noemt de zaak een samenzwering tegen hem. Sinds de onafhankelijkheid van het Britse imperium in 1947 heeft nog geen enkele premier in Pakistan zijn termijn volgemaakt.