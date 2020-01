Premier Oekraïne mag toch blijven

De Oekraïense president Zelenski weigert het ontslag te aanvaarden van zijn premier. Die was in verlegenheid gebracht door een gelekte opname waarin hij zich kritisch uitliet over zijn politieke baas, die volgens hem weinig verstand heeft van economie.

Premier Gontsjaroek zei in december dat Zelenski een zeer primitieve voorstelling heeft van hoe de economie werkt. Hij deed dat tijdens een informele bijeenkomst met ministers en topfiguren bij de centrale bank. Die bespraken volgens plaatselijke media hoe ze economische ontwikkelingen aan de president moesten uitleggen.

Een audio-opname van de uitspraak belandde deze week op sociale media, waarna de minister-president aanbood op te stappen. Hij schreef op Facebook dat hij al een ontslagbrief had geschreven.

De 35-jarige Gontsjaroek hoeft echter niet op zoek naar een nieuwe baan. Zelenski zei dat het niet het juiste moment is om het land politiek op te schudden. „Ik heb besloten om jou en je regering een tweede kans te geven”, zei hij tegen zijn premier.

Zelenski, een komiek zonder politieke ervaring, won vorig jaar de presidentsverkiezingen. Zijn partij Dienaar van het Volk boekte later een grote zege bij de parlementsverkiezingen.