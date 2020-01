Premier Oekraïne dient ontslag in

De Oekraïense premier Aleksej Gontsjaroek heeft zijn ontslag ingediend bij president Volodimir Zelenski. Het staatshoofd beraadt zich over dat ontslag, zo liet zijn bureau weten.

Met zijn ontslag wil Gontsjaroek zijn loyaliteit aan de president duidelijk maken, nadat eerder negatieve uitspraken van hem over Zelenski boven water waren gekomen. In een video die opdook verklaarde hij dat de president een „zeer primitieve voorstelling” had van de economie en „mist in zijn hoofd” had.

„Voor mij is hij een voorbeeld van openheid en fatsoen” verklaarde hij vrijdag echter. „Om alle twijfel over ons respect en vertrouwen in de president weg te nemen, heb ik een ontslagbrief geschreven en aan de president overhandigd met het recht om die bij het parlement in te dienen”, aldus Gontsjaroek.

De premier werd vorig jaar benoemd.