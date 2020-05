Premier Noordrijn-Westfalen wil open grenzen zoals met Nederland

De premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), Armin Laschet, wil dat Duitsland het liefst maandag al de grenzen met op zijn minst Frankrijk weer opent. Laschet is tegenstander van grenssluitingen geweest uit vrees voor onherstelbare economische schade en door de verwevenheid van regio’s in NRW met buurlanden. Hij zegt zaterdag in een vraaggesprek met een krant dat grenssluiting buiten proporties is en dat er „veel beter grensoverschrijdend tegen het virus gewerkt kan worden, zoals zijn deelstaat doet (met Nederland)”.

Mede door zijn beleid zijn de in Berlijn geformuleerde grenssluitingen wegens het coronavirus in de praktijk met Nederland niet uitgevoerd. Berlijn en Den Haag hebben in gezamenlijk overleg de grens feitelijk open gehouden. Laschet zegt dat minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer moet kijken hij dat ook niet snel met Oostenrijk kan regelen. Volgens Laschet „werken we (in NRW) grensoverschrijdend tegen het virus en wisselen we (met Nederland) dagelijks gegevens uit”.

Noordrijn-Westfalen heeft volgens de christendemocraat Laschet in ieder geval dringend nodig dat de grens met Frankrijk heropent. We moeten met een Europees beleid komen voor de bestrijding van deze pandemie, aldus Laschet.