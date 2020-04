Premier Nieuw-Zeeland wil minder salaris vanwege crisis

De premier van Nieuw-Zeeland laat haar salaris een half jaar met 20 procent verlagen. Jacinda Ardern wil zo solidariteit tonen met mensen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis.

Het jaarsalaris van de premier bedraagt 470.000 Nieuw-Zeelandse dollar (bijna 260.000 euro). Ze loopt nu ongeveer 47.000 dollar mis. Ook ministers en topambtenaren krijgen volgens de premier tijdelijk minder geld.

Het besluit heeft weinig gevolgen voor de overheidsfinanciën, maar dat was volgens Ardern ook niet het punt. „Dit is een kwestie van leiderschap”, zei ze tegen verslaggevers. „We willen zo alleen laten zien dat we erkennen dat veel inwoners het nu zwaar hebben.”

De Nieuw-Zeelandse economie is zwaar getroffen door de lockdown die verspreiding van het virus tegen moet gaan. Duizenden mensen hebben hun baan verloren.

Het gebaar van Ardern krijgt navolging. Oppositieleider Simon Bridges heeft ook al laten weten dat hij zijn salaris met een vijfde verlaagt.