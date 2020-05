Premier Netanyahu voor rechter op verdenking van corruptie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondag kort na zijn eerste overleg met het voltallige nieuwe Israëlische kabinet in de rechtszaal verschenen. Hij wordt van corruptie beschuldigd.

Netanyahu betoogde opnieuw dat het een politiek proces is, waarmee zijn tegenstanders, vooral sommige media en het Openbaar Ministerie, met valse beschuldigingen een sterke rechtse leider van het land willen uitschakelen.

De openingszitting werd na ongeveer een uur verdaagd. Netanyahu zei daarin niets, hij bevestigde alleen zijn identiteit. Zijn advocaten vroegen om opschorting van het proces gedurende langere tijd om onderdelen van het bewijs beter te kunnen bestuderen. Volgens The Jerusalem Post is 19 juli geprikt als datum voor de volgende sessie. De premier hoeft bij de komende verhoren niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Aanhangers van Netanyahu waren naar het gerechtsgebouw gekomen om te demonstreren tegen zijn vervolging. Maar ook tegenstanders gingen de straat op in Jeruzalem.

De 70-jarige Netanyahu is net voor de vijfde keer premier van een coalitieregering geworden. Israëli's zijn gewend aan politici verwikkeld in ernstige strafzaken, maar zondag stond voor het eerst een premier in functie in het beklaagdenbankje. Netanyahu wordt al heel lang beschuldigd van gesjoemel in drie zaken waarvan er een teruggaat tot 2007. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, fraude en omkoping. Als hij aan bepaalde misdrijven schuldig wordt bevonden riskeert hij tot 10 jaar cel.

Netanyahu zegt geen strafbare feiten te hebben gepleegd en noemt de aanklachten onderdeel van een linkse heksenjacht. Hij wilde zondag eigenlijk helemaal niet naar de rechtszaal komen, onder meer omdat het volgens hem met alle lijfwachten zo moeilijk is te voldoen aan de coronamaatregel dat je afstand houdt. Maar de rechter heeft afgelopen week zijn bezwaren verworpen en eiste zijn aanwezigheid.

Volgens Netanyahu belemmert de rechtszaak zijn werk als regeringsleider niet. Hij kan zonder veroordeling aanblijven. Netanyahu voert nu een coalitie aan met de tien jaar jongere Benny Gantz. Gantz leidt een politieke groepering 'Blauw en Wit' die hoog in het vaandel had staan dat de omstreden Netanyahu het veld moest ruimen. Maar een politieke impasse van meer dan een jaar, waarin de Israëli's drie keer naar de stembus gingen, mondde uit in dit regerende duo.

Het is niet bekend hoe lang het proces waar wel driehonderd getuigen zijn opgeroepen, gaat duren. Voorzittend rechter Rivka Feldman-Friedman heeft onder meer ervaring met de berechting van een ex-premier, Ehud Olmert, in 2015. Zondag worden aanklachten voorgelezen.