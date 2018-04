Premier May: we liepen niet achter Trump aan

De Britse premier Theresa May heeft benadrukt dat de aanval op doelen in Syrië in het Britse nationale belang was. Ze hield parlementariërs voor dat haar regering niet is bezweken voor druk uit Washington. „We hebben dit niet gedaan omdat president Trump het ons vroeg. We deden het omdat we meenden dat het juist was”, zei May, die wees op de „brede internationale steun” voor de aanval.

May staat het parlement maandag te woord over de aanval van afgelopen weekend. De strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten vuurden toen meer dan honderd raketten af. De leider van de Britse oppositiepartij Labour zei eerder dat de premier had parlement voorafgaande aan de aanval had moeten raadplegen.

De voorganger van May, David Cameron, vroeg het Lagerhuis in 2013 om toestemming voor luchtaanvallen op doelen in Syrië. Het parlement stemde toen tegen.