Premier May spreekt oppositieleider Corbyn

De Britse premier Theresa May spreekt woensdagmiddag met oppositieleider Jeremy Corbyn. Het is voor het eerst in twee weken dat de leider van Labour instemt met een gesprek met May. Corbyn had voor een gesprek met May geëist dat ze eerst zou garanderen dat er geen no-dealbrexit komt. May weigerde dat.

Corbyn zal er naar eigen zeggen weer op hameren dat van een no-dealbrexit geen sprake kan zijn. Hij gaat May er aan herinneren dat het parlement dat dinsdag in grote meerderheid heeft bevestigd. Het ging weliswaar slechts om een adviserende motie.

May kreeg van een kleine en vooral Conservatieve meerderheid dinsdag de opdracht de overeenkomsten met de EU over de brexit te veranderen. Het gaat om passages over de status van het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) dat aan de republiek Ierland, lid van de EU, grenst. De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier heeft net als andere topfiguren in Brussel beklemtoond dat de EU niet weer met Londen gaat onderhandelen over de gemaakte afspraken.