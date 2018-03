Premier May in Salisbury

De Britse premier Theresa May is in Salisbury ontvangen door onder anderen de politiechef Kier Pritchard en parlementariër John Glen. Het bezoek staat in het teken van de aanslag met een chemisch wapen op het leven van een in deze Zuid-Engelse stad wonende ex-dubbelspion uit Rusland, Sergej Skripal.

Skripal is zondag 4 maart bestookt met een in de Sovjet-Unie ontwikkeld zenuwgas. Hij ligt samen met zijn 33-jarige dochter Joelia in coma. Ook een politieagent is er ernstig aan toe, maar hij is ondertussen weer bijgekomen.

Tal van mensen zijn op een of andere manier zijdelings in contact gekomen met de fatale stof. De stad vreest ook dat de aanslag en de onderzoeken naar sporen in en rond de stad mensen weghouden. De gemeente is een campagne gestart „we zijn gewoon open” om bezoekers te trekken.

Donderdag was er bijvoorbeeld in Aldertholt, iets ten zuiden van de stad een weg door politie en militairen afgesloten. Het leek er volgens The Salisbury Journal op dat ze een voertuig wegsleepten.