‘Premier Malta stapt per direct op’

Joseph Muscat heeft tegen vertrouwelingen gezegd dat hij per direct stopt als premier van Malta. Dat meldt de Times of Malta vrijdag. Zijn besluit is een gevolg van de politieke crisis die is ontstaan door het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot zijn betrokken, maar is donderdag vrijgelaten door de politie.

Ook de invloedrijke zakenman Yorgen Fenech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Galizia. Hij werd vrijdag op borgtocht vrijgelaten, maar blijft onder politietoezicht staan.

Galizia werd om het leven gebracht door een autobom, mogelijk omdat ze schreef over corruptie op het eiland.