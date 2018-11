Premier Macedonië wil uitlevering voorganger

Macedonië heeft Hongarije opgeroepen oud-premier Nikola Gruevski uit te leveren. Die voormalige Macedonische leider is naar Boedapest gevlucht om te ontkomen aan een gevangenisstraf van twee jaar.

Huidig premier Zoran Zaev roept de Hongaarse autoriteiten op „internationale wetgeving te respecteren en hun vriendschap te bewijzen” door Gruevski terug te sturen. Die heeft inmiddels asiel aangevraagd in het land van zijn politieke bondgenoot Viktor Orbán.

Gruevski heeft bij zijn vlucht hulp gekregen van de Hongaarse autoriteiten. De Albanese politie meldde eerder dat de oud-premier in een auto van de Hongaarse ambassade de grens met Montenegro was overgestoken. Dat gebeurde voordat een internationaal arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó herhaalde vrijdag dat het asielverzoek van Gruevski „een juridische kwestie is, geen politieke”. Gruevski was veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij als premier een aanbesteding liet uitschrijven voor een gepantserde limousine die voor zijn persoonlijk gebruik was bedoeld.