Premier Litouwen uitgeschakeld door leukemie

De Litouwse premier Saulius Skvernelis (49) lijdt aan leukemie en neemt een time-out. „Het is niet in een vergevorderd stadium en ik ben in behandeling met chemotherapie”, zei het regeringshoofd van het Baltische EU- en NAVO-land woensdag. „Ik heb gisteren de eerste cyclus beëindigd, vandaag voel ik me prima”.

De behandelingscycli moeten volgens Skvernelis in september en oktober worden voltooid. De artsen hopen op een volledig herstel. „Ik hoop het ook”, zei hij.

De ziekte van het lymfestelsel werd ontdekt na de presidentsverkiezingen in mei, volgens Skvernelis. Hij voelt zich in staat om te werken, maar moet een pauze nemen vanwege de medische behandelingen en het risico op infectie.

Skvernelis heeft zich maandag ziek gemeld en zijn deelname aan verschillende bijeenkomsten afgezegd. Minister van Energie Zygimantas Vaiciunas neemt voorlopig voor hem waar.