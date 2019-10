Premier Libanon vraagt partners mee te werken

Saad Hariri, de premier van Libanon, verwijt zijn coalitiepartners dat zij hervormingen dwarsbomen die de economische crisis in het land moeten beteugelen. Zij krijgen 72 uur de tijd om met nieuwe plannen in te stemmen. Zo niet, dan treedt Hariri mogelijk af.

Libanon kampt met grote economische problemen. Duizenden burgers gingen donderdag en vrijdag de straat op om te demonstreren tegen de regering. Ze blokkeren wegen met brandende autobanden en verzamelen zich bij regeringsgebouwen. Directe aanleiding is de belastingheffing die zou worden ingevoerd op telefoongesprekken via WhatsApp om zo de economische problemen te verhelpen. Het protest werkt, want het plan is meteen ingetrokken. Nu eisen veel demonstranten het vertrek van onder anderen Hariri en president Michel Aoun.

„Wat de oplossing ook is, ik heb geen tijd meer en ik geef mezelf persoonlijk ook weinig tijd”, zei Hariri vrijdag. „Of onze partners in de regering werken mee, of ik doe wat anders.”

Veiligheidstroepen gebruiken traangas om demonstranten in toom te houden. Op verschillende plaatsen door heel het land, waaronder in de hoofdstad Beiroet, richten betogers vernielingen aan. Tientallen raakten gewond.