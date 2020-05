Premier Libanon luidt noodklok over voedselcrisis

De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten het Midden-Oosten helpen een ernstige voedselcrisis af te wenden. Dat schrijft de Libanese premier Hassan Diab in een opiniestuk in de krant The Washington Post. Hij waarschuwt dat hongersnood kan leiden tot een nieuwe migratiestroom naar Europa en zijn regio kan destabiliseren.

Diab stelt dat een voedselcrisis in zijn land tien jaar geleden nog ondenkbaar leek, maar inmiddels steeds dichterbij lijkt te komen. Libanon kreeg volgens hem enkele weken geleden al te maken met de eerste „hongerprotesten” van burgers. Volgens de premier kopen veel van zijn landgenoten al geen vlees, fruit en groenten meer. Voor het eind van het jaar kunnen ze mogelijk ook geen brood meer betalen, waarschuwt de premier.

De problemen in Libanon worden volgens Diab onder meer veroorzaakt door de coronacrisis. Meer dan de helft van de levensmiddelen wordt geïmporteerd en dat maakt de voedselvoorziening kwetsbaar. „80 procent van ons tarwe komt uit Oekraïne en Rusland. Vorige maand staakte Rusland de tarwe-export vanwege Covid-19. Oekraïne overweegt een vergelijkbare maatregel te nemen.”

De premier zegt dat zijn regering „zeer beperkte middelen” heeft om de problemen het hoofd te bieden. Daarom zou meer nodig zijn dan binnenlandse maatregelen. „Libanon is niet het enige land in deze situatie. Het Wereldvoedselprogramma schat dat deze pandemie kan leiden tot een verdubbeling van het aantal mensen dat in lage- en middeninkomenslanden tegen eind 2020 te maken krijgt met acute voedseltekorten.”

Diab pleit voor een internationale aanpak. Hij wil onder meer dat landen afzien van exportbeperkingen voor voedselproducten. „Die leiden alleen tot minder beschikbaarheid en hogere prijzen”. Ook wil hij dat de EU en de VS een speciaal noodfonds in het leven roepen om een ernstige crisis in het Midden-Oosten te voorkomen.