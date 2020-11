Premier Kroatië positief getest op coronavirus

De Kroatische premier Andrej Plenkovic is positief getest op het coronavirus. " Hij voelt zich momenteel goed en de premier blijft zijn activiteiten en verantwoordelijkheden vanuit huis uitvoeren en zal alle instructies van artsen en epidemiologen opvolgen”, zei een regeringswoordvoerder volgens de nieuwssite N1.

Hij was zaterdag in quarantaine gegaan nadat zijn echtgenote besmet bleek te zijn. Hijzelf was toen negatief getest. De besmetting van zijn vrouw betekende dat Plenkovic (50) tien dagen in zelfisolatie moet blijven. Op advies van medici werd hij maandag opnieuw getest.

In Kroatië zijn afgelopen week de restaurants en cafés gesloten in verband met het oplopende aantal besmettingsgevallen.