Premier Kroatië in quarantaine wegens besmette echtgenote

De Kroatische premier Andrej Plenkovic is zaterdag in quarantaine gegaan wegens een positieve coronatest van zijn echtgenote. Hijzelf is negatief getest, meldt de krant Jutarnji List op gezag van de regering.

Premiersvrouw Ana Maslac-Plenkovic had zich zaterdagochtend wegens milde klachten laten testen. Haar man moet daarom tien dagen in zelfisolatie blijven.

In Kroatië zijn deze week in navolging van andere Europese landen restaurants en cafés gesloten in verband met oplopende besmettingsgevallen. De afgelopen 24 uur zijn 3987 nieuwe infecties met het coronavirus vastgesteld. Er zijn tot dusver 1655 doden door toedoen van Covid-19 gemeld in het land.