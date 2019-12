Premier Johnson wenst Joden gelukkig Chanoeka

De Britse premier Boris Johnson heeft de Joodse gemeenschap zondag een gelukkig Chanoeka toegewenst. Hij benadrukte dat Groot-Brittannië zonder de Joodse gemeenschap „Groot-Brittannië niet zou zijn”.

Johnson deed zijn uitspraken in een videoboodschap via Twitter. „Al onze Joodse vrienden, buren en familieleden, waar ook in de wereld, wil ik een gelukkig Chanoeka wensen”, zei Johnson. Volgens de Britse premier is Chanoeka voor het Joodse volk een tijd om hun „unieke identiteit” te vieren en te zeggen: „Ik ben Joods en ik ben er trots op.”

Britain would not be Britain without its Jewish community. And we will stand with you and celebrate with you - at Chanukah and all year round. pic.twitter.com/S5ClRprCuL — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 22, 2019

Volgens Johnson is dat juist nu belangrijk, omdat de afgelopen jaren voor de Britse Joden „geen gemakkelijke” waren. „In de media, op straat en in het bijzonder online hebben antisemieten in alarmerende aantallen het gewaagd om onder hun stenen vandaan te kruipen om opnieuw hun verderflijke vorm van haat te verspreiden.” Maar „ieder fatsoenlijk mens in dit land vecht aan uw zijde”, aldus Johnson.

Chanoeka, ook wel ‘feest der lichtjes’, is een Joods feest dat acht dagen duurt. Elke dag steken Joden een kaars aan in een speciale kandelaar, waarmee ze de bevrijding van de tempel in Jeruzalem in 164 v. Chr. herdenken, evenals het wonder dat de kandelaar bij de herinwijding acht dagen lang bleef branden.

