Premier Johnson: strikter beleid mondkapjes nodig in Engeland

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat in Engeland een strikter beleid voor het dragen van mondkapjes misschien noodzakelijk is. Hij zou graag zien dat mensen tijdens het winkelen mond en neus bedekken. Nu staat hun dat vrij, in tegenstelling tot Schotland waar het wel verplicht is.

„Ik denk echt dat we er strenger op moeten aandringen gezichtsmaskers te dragen op bepaalde plaatsen waar mensen anderen tegenkomen die ze normaal niet ontmoeten. Daarom is dat al verplicht in het openbaar vervoer”, aldus Johnson. Hij voegde eraan toe dat de overheid zoekt naar manieren om bijvoorbeeld winkelend publiek ervan te doordringen dat er risico van virusoverdracht bestaat en dat het dus verstandig is een mondkapje te dragen.