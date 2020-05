Premier Johnson is terug in parlement en belooft versoepeling

De Britse premier Boris Johnson is voor het eerst sinds zijn besmetting met het nieuwe coronavirus weer in het parlement teruggekeerd en belooft voorzichtige versoepeling van de anticoronamaatregelen. Johnson zei dat het sterftecijfer in het land afschuwelijk is, maar hij vindt dat hij vanaf maandag een begin kan maken met een voorzichtige versoepeling van de beperkende maatregelen, melden Britse media.

Hij komt zondag met meer details en ontvouwt dan het vervolg van de strategie tegen het gevreesde virus. Eerst worden „wetenschappelijke gegevens” over de verspreiding van het virus verder onder de loep genomen. De regering moet volgens de Conservatieve premier de ziekte bestrijden en de economie weer op gang brengen. Belangrijk onderdeel is volgens hem het bijna verdubbelen van het aantal tests tot 200.000 per dag eind deze maand.

De laatste keer dat hij in het parlementsgebouw sprak, was op 25 maart, twee dagen na de invoering van de strikte beperkingen. Hij heeft ondertussen het virus zelf ternauwernood overleefd en was weken uit de roulatie.

Het Verenigd Koninkrijk is met circa 30.000 sterfgevallen en rond de 195.000 besmettingen een van de zwaarst getroffen Europese landen en staat in aantal doden inmiddels bovenaan. Oppositieleider Keir Starmer verweet de premier langzaam en laks beleid. Hij herinnerde Johnson eraan dat hij pas nog opschepte dat andere Europese landen naar het succes van zijn beleid aan het kijken waren. Maar Johnson zei woensdag dat het nog te vroeg is om de sterfgevallen als gevolg van het nieuwe coronavirus in Groot-Brittannië met dat in andere landen te vergelijken. Volgens deskundigen is het virus inmiddels over zijn hoogtepunt heen.