Premier Johnson is ‘bijna op de top’

De Britse premier Johnson heeft zijn positie in de brexitonderhandelingen vergeleken met de beklimming van de Mount Everest. Hij sprak met vooraanstaande Conservatieve partijgenoten en zei dat hij nu op de „Hillary Step” is en „er erg veel mist is”. De Hillary Step was een erg lastige en hoge passage vlak onder de top van de 8850 meter hoge berg.

Maar Johnson heeft volgens zijn gesprekspartners ook gezegd dat „de top in zicht is” en een brexitdeal bereikbaar. De Hillary Step is overigens in 2017 afgebrokkeld en bestaat niet meer. Diplomatieke bronnen in Brussel zeiden aan het begin van woensdagavond dat de regeling van de kwestie Noord-Ierland praktisch rond is. Er ontbreken alleen nog wat btw-regeltjes en politieke instemming.