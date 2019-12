Premier Johnson belooft strengere celstraffen

Premier Boris Johnson heeft gezegd dat gevangenisstraffen strenger en langer zullen worden uitgevoerd als hij de verkiezingen van 12 december wint. Vrijdag stak een wegens terrorisme veroordeelde en voorwaardelijk vrijgelaten man in op mensen in het hart van Londen. Hij doodde er twee en verwondde er drie voor hij zelf werd gedood.

Bewindslieden en politici hebben met nog elf dagen te gaan voor de stembusgang, in het weekend uitgebreid hun meningen gegeven over de lengte van gevangenisstraffen en de (on-) wenselijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling.

De dader vrijdag, Usman Khan, was tien jaar geleden geïnspireerd door al-Qaeda en bezig met het beramen van een bomaanslag op onder meer de beurs van Londen. Hij kreeg zestien jaar cel wegens terrorisme en kwam 2018 na ongeveer de helft van zijn straf te hebben uitgezeten, voorwaardelijk vrij. Een van de ‘helden’ die zich vrijdag op de London Bridge tegen hem verzette en voorbijgangers beschermde, is een 42-jarige tot levenslang veroordeelde moordenaar die een dag met verlof uit de gevangenis was, meldden Britse media.