Premier Jemen terug in Aden na vredesdeal

De Jemenitische premier Maeen Abdulmalik Saeed en meerdere ministers zijn vanuit Saudi-Arabië teruggekeerd naar de zuidelijke havenstad Aden in Jemen. Een vredesakkoord tussen de Jemenitische regering en separatistische opstandelingen maakte daar eerder deze maand de weg voor vrij.

Aden doet dienst als de tijdelijke zetel van de regering. Die was in 2014 al door de Houthi-rebellen verjaagd uit hoofdstad Sanaa. Troepen van de regering en de zuidelijke separatisten vochten samen tegen de Houthi’s, maar de relatie verzuurde en de separatisten namen in augustus Aden in. Daardoor was de regering ook haar tijdelijke hoofdstad kwijt.

Na bemiddeling door Saudi-Arabië legden de separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC) en de regering van president Hadi hun conflict bij. Het was eigenlijk de bedoeling dat premier Saeed vorige week al zou terugkeren, maar dat ging toen om logistieke redenen niet door. President Hadi woont al jaren in Saudi-Arabië.