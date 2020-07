Premier Coulibaly van het West-Afrikaanse Ivoorkust is gestorven. Volgens de president is het land in rouw na de dood van de regeringsleider.

Coulibaly (61) zou onwel zijn geworden tijdens een zitting van het kabinet. Hij werd naar een kliniek vervoerd maar stierf. Hij was de kandidaat van de regerende partij bij de presidentsverkiezingen in oktober.