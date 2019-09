Premier Italië wil steun M5S-leden regering

Premier Giuseppe Conte heeft leden van de Vijfsterrenbeweging (M5S) opgeroepen om een nieuwe regeringscoalitie met de Democratische Partij (DP) te steunen. Volgens Conte kan de nieuwe regering Italië hervormen.

M5S houdt dinsdag een online stemming onder leden. Die kunnen aangeven of ze een samenwerking met de DP zien zitten. De DP en M5S staan vaak lijnrecht tegenover elkaar in het Italiaanse parlement, waardoor het niet zeker is dat Conte de steun krijgt die hij graag wil.

„Om Italië te hervormen hebben we geen superhelden nodig waar mijn zoon zo van houdt. Het volstaat om mensen te hebben die verantwoordelijkheid nemen en van hun land houden”, aldus Conte in een video op Facebook.

Conte wil woensdag zijn nieuwe regering presenteren. De voormalige regeringspartij Lega liet het kabinet vallen in de hoop op nieuwe verkiezingen. De coalitie tussen DP en M5S kan de stembusgang voorkomen.