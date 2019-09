Premier Italië wil ander EU-groeipakt

Er moet een ander stabiliteits- en groeipakt komen voor de landen van de Europese Unie, beklemtoonde dinsdag de Italiaanse premier Giuseppe Conte in de Senaat. In het pakt uit 1997 hebben de landen afgesproken dat de regeringen streven naar begrotingen die op zijn minst in evenwicht zijn en dat ze niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Conte gaat ervan uit dat deze regels te streng zijn en dat er meer geld moet rollen om de Italiaanse economie vlot te trekken. De rest van Europa kan volgens hem ook profiteren van nieuwe regels waarmee economische groei en een duurzame ontwikkeling worden bevorderd, berichtten Italiaanse media.

Conte is aangetreden in een nieuwe regeringscoalitie die om de zegen vraagt van beide Kamers van het parlement. Net als de eerste regering-Conte (juni 2018 - september 2019) vindt zijn nieuwe ploeg dat de staat met nog meer geleend geld de economie moet kunnen helpen groeien en armoede bestrijden.