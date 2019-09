Premier Italië wil ander EU-groeipact

Er moet een ander stabiliteits- en groeipact komen voor de landen van de Europese Unie, beklemtoonde dinsdag de Italiaanse premier Giuseppe Conte in de Senaat. In het pact uit 1997 hebben de landen afgesproken dat de regeringen streven naar begrotingen die op zijn minst in evenwicht zijn en dat ze niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Conte gaat ervan uit dat deze regels te streng zijn en dat er meer geld moet rollen om de Italiaanse economie vlot te trekken. De rest van Europa kan volgens hem ook profiteren van nieuwe regels waarmee economische groei en een duurzame ontwikkeling worden bevorderd, berichtten Italiaanse media.

Conte is aangetreden in een nieuwe regeringscoalitie die om de zegen vraagt van beide Kamers van het parlement. Net als de eerste regering-Conte (juni 2018 - september 2019) vindt zijn nieuwe ploeg dat de staat met nog meer geleend geld de economie moet kunnen helpen groeien en armoede bestrijden.

Het begrotingstekort zou in 2020 met de nieuwe coalitie daarom groter worden dan geraamd, met een omvang van circa 2,4 procent van het bruto nationaal product. De Europese Commissie heeft dat plan vorig jaar al afgewezen, omdat de Italiaanse staat al zoveel schulden heeft. De afnemende Nederlandse staatsschuld staat nu bijvoorbeeld voor een bedrag van circa 24.000 euro per inwoner. De groeiende staatsschuld van Italië is al over 43.000 euro per inwoner heen.

De partijloze Conte werd vorig jaar als neutraal kopstuk leider van een broze coalitie van twee populistische partijen, de rechts-populistische Lega en de meer linkse denkbeelden koesterende protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging). Beide waren het over weinig eens, maar wilden wel geld in de economie pompen. Conte gaat nu een regering van de M5S en de sociaaldemocratische DP leiden.