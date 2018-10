Premier Italië weigert begroting aan te passen

Italië gaat zijn begroting niet aanpassen, meldde de Italiaanse premier Giuseppe Conte maandag in Rome. Het Zuid-Europese land stuurt daarmee aan op een botsing met de Europese Unie.

De Italiaanse premier benadrukte dat hij uitsluit dat zijn land uit de Europese Unie stapt. Hij verwacht dat Italië en Brussel tot een compromis zullen komen. „Als Brussel onze begrotingsplannen afkeurt, moeten we om de tafel gaan zitten met de Europese partners om eruit te komen.”

Hij verklaarde dat de regering maandag een brief naar de Europese Commissie heeft gestuurd. De brief dient als antwoord op de vraag uit Brussel om een toelichting betreffende de Italiaanse begrotingswet en is niet meer dan een uitleg over de begroting.

De Europese Commissie sprak in haar verzoek van vorige week over „een buitengewone minachting voor de begrotingsverplichtingen” die „ongekend” is in de geschiedenis van de monetaire unie.

De 54-jarige premier zei maandag dat hij heel goed weet dat de begroting niet in overeenstemming is met de regels van het Europese stabiliteitspact. Maar de overschrijding is noodzakelijk in het licht van de aanhoudende crisis in Italië, aldus Conte.

Het struikelblok is volgens de premier dat het financieringstekort eigenlijk niet toeneemt met 2,4 procent, maar met slechts 0,4 procent. Hij betoogde dat het financieringstekort bij de vorming van de regering niet op 0,8 procent lag, maar op 1,2 procent. Daarbij voegde hij nog eens de kosten om een geplande verhoging van de btw te blokkeren en kwam zo op 2 procent uit. „Dus in feite wijken we slechts 0,4 procent af van de doelstelling.”

De budgetoverschrijding wordt vooral veroorzaakt door de introductie van een coulanter pensioensysteem en een basisinkomen.

Familie

Conte is erg positief als het over de toekomst gaat. „De Italiaanse economie gaat omhoogschieten.” Dat is volgens hem te danken aan overheidsinvesteringen en door bureaucratische drempels te verlagen. Welke investeringen hij precies bedoelt is onbekend.

De kritiek van onder anderen de Nederlandse premier Mark Rutte, die vorige week zijn bezorgdheid uitte over de financiële huishouding van Italië, incasseert de premier graag. „Rutte heeft respectvol kritiek geleverd, en dat is prima”, zei Conte. „We zijn een familie en in een familie praat je met elkaar. Zijn ongerustheid neem ik serieus, maar ook die van de Italianen.”

Er is wat Conte betreft absoluut geen angst dat Italië zich van de EU losmaakt. „Read my lips, we zullen niet uit de EU gaan.”

Die woorden doen denken aan de beroemde verzekering van George H. Bush in 1988 dat er geen nieuwe belastingen zouden komen. Bush moest later op zijn woorden terugkomen. Het is niet uit te sluiten dat Conte ook zo’n beweging moet maken. Feit is dat zijn beide vicepremiers, Matteo Salvini en Luigi Di Maio, weinig ophebben met de EU, en dat zij feitelijk de koers bepalen.

Als de EU officieel de begroting afkeurt, krijgt Italië drie weken om die aan te passen. Op 21 november komt de Europese Commissie bijeen voor een finaal oordeel over de begroting.