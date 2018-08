Premier Italië: Beheerder brug verantwoordelijk

De beheerder van de Italiaanse autosnelweg A10 waarlangs de cruciale brug in Genua instortte, is verantwoordelijk voor de ramp. Dit zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte.

Volgens hem is daar geen twijfel over mogelijk, omdat die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de overeenkomsten waarmee de onderneming Autostrade per l’Italia de autosnelwegen exploiteert. Conte wil daarom volgens Italiaanse media niet wachten op een onderzoek naar de ramp met Morandi-brug, maar snel actie ondernemen tegen Autostrade d’Italia. Volgens zijn ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer wordt de concessie die is verleend aan Autostrade d’Italia ingetrokken.

Autosnelwegbeheerder Autostrade d’Italia is onderdeel van het infrastructuurconcern Atlantia. Dat wordt gedomineerd door de ondernemersfamilie Benetton. Hun modebedrijf stapte twintig jaar geleden ook in de exploitatie van autosnelwegen in Italië die in 1999 voor particuliere ondernemingen werden opgelegd.