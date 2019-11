Premier Irak zegt binnenkort op te stappen

De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi zegt vrijdag dat hij binnenkort zijn ontslag indient. Het parlement kan daarna een nieuwe regering kiezen en een nieuwe minister-president aanstellen.

Mahdi maakt zijn opstappen bekend nadat de hoogste geestelijke sjiitische leider ayatollah Ali al-Sistani vrijdag om zijn ontslag had gevraagd.

Het is in Irak al weken onrustig. Demonstranten eisen betere leefomstandigheden en willen een nieuwe regering. Donderdag kwamen nog zeker 29 mensen om het leven nadat veiligheidstroepen betogers onder vuur namen. In totaal zijn al meer dan 400 mensen omgekomen.

Mahdi zei eind oktober al bereid te zijn op te stappen om zo de actievoerders tegemoet te komen. Eerder deze maand hadden woedende burgers ook al het consulaat van Iran in de Iraakse stad Karbala aangevallen. Ze verwijten het sjiitische regime in het buurland de regering van premier Mahdi overeind te houden.