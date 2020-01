Premier Irak veroordeelt aanval VS in Bagdad

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi heeft de aanval door de VS op een konvooi op de luchthaven van Baghdad veroordeeld. Hij noemde het een grove schending van de voorwaarden voor de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in zijn land en sprak van moord. Hij zei van plan te zijn met wetten te komen die de waardigheid, veiligheid en soevereiniteit van het land garanderen.

Ook de Iraakse strijdkrachten hebben in een verklaring beklemtoond dat de Amerikanen naar het land zijn gekomen om Islamitische Staat te bestrijden. Ze hebben geen ander mandaat en ze hebben de voorwaarden voor hun aanwezigheid geschonden door „onze held” Abu Mahdi al-Muhandis te vermoorden. „Het Gezamenlijke Commando Operaties rouwt om de martelaar en held (de pro-Iraanse militie-aanvoerder al-Muhandis) die afgelopen nacht is vermoord in een verraderlijke en laffe Amerikaanse aanval bij het vliegveld van Bagdad” aldus de verklaring.

Het Iraakse leger heeft eerder al gezegd dat de circa 5000 Amerikaanse militairen die nog in het land zijn, weg moeten. Die 5000 vormen ongeveer 7 procent van het totaal Amerikaanse militairen in de regio (inclusief Afghanistan). De pro-Iraanse politicus Hadi al-Amiri heeft het politiek en etnisch verscheurde Irak opgeroepen zich eindelijk te verenigen en alle buitenlandse troepen uit te zetten. Al-Amiri leidt een partijenalliantie (Fatah Alliantie) die met 48 zetels de op één na grootste groep in het parlement is.