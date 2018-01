Premier Irak stelt eisen aan leider Koerden

Voor het eerst sinds een referendum over Koerdische onafhankelijkheid is er overleg geweest tussen de Iraakse premier Haider al-Abadi en Nechirvan Barzani, de regeringsleider van de autonome Koerdische regio. Abadi zei in het overleg dat Iraakse sancties tegen de Koerdische regio pas worden opgeheven als het Koerdisch zelfbestuur aan een aantal voorwaarden voldoet.

In september vorig jaar stemde een grote meerderheid van de kiezers in een omstreden referendum voor de onafhankelijkheid van de Koerdische gebieden in Irak. Als reactie op de uitslag van het referendum en stappen die de Koerdische leiding nam, legde Bagdad de Iraakse Koerden reisbeperkingen en andere sancties op.

Abadi liet tijdens het overleg zaterdag weten dat de strafmaatregelen pas worden ingetrokken als de Koerden aan een aantal eisen voldoen. Hij wil onder meer dat de Koerden stoppen met het op eigen houtje exporteren van ruwe olie. Abadi vindt dat het Koerdisch zelfbestuur dat in samenwerking met de centrale regering in Bagdad moet doen. Ook wil hij dat de Iraaks-Koerdische vliegvelden weer onder het centrale Iraakse gezag worden geplaatst.