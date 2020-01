Premier Irak overlegt met Saudische kroonprins over situatie

De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi heeft de gespannen situatie in zijn land en in de regio, ontstaan door de dodelijke aanslag van de Amerikanen op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, telefonisch besproken met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat heeft zijn woordvoerder zaterdagavond onthuld. Het initiatief ging uit van ’MbS’, die zich beschouwd als een bondgenoot van de VS.

„Ze hebben standpunten uitgewisseld over de te verwachten gevolgen en over het belang de effecten ervan te verminderen. Bovendien is overlegd hoe een totale escalatie kan worden voorkomen”, aldus de verklaring.

Volgens het Saudische persbureau zocht koning Salman, wiens zoon Mohammed tegenwoordig de feitelijke machthebber is, zaterdag contact met de Iraakse president Barham Salih om eveneens te praten over de-escalatie. Hij vertelde Salih dat Saudi-Arabië de stabiliteit en veiligheid van Irak wil waarborgen.