Premier Irak: geen snelle oplossing corruptie

Premier Adel Abdul Mahdi van Irak ziet geen snelle oplossing voor de wijdverbreide corruptie binnen de overheid. Dat zegt hij in reactie op de demonstraties die al drie dagen aan de gang zijn. Mahdi roept op tot rust in het land. Bij de demonstraties zijn sinds dinsdag 31 mensen omgekomen.

„De demonstranten hebben gelijk dat er een einde moet komen aan de corruptie. Er is echter geen magische oplossing voor”, aldus Mahdi in een toespraak. De demonstranten willen dat de premier opstapt. Hij probeert zijn regering nu te redden door nieuwe ministers aan te stellen. Ook beloofde Mahdi zijn best te gaan doen voor een basisinkomen voor arme families.

Om verdere onrust te voorkomen, heeft de premier een avondklok ingesteld in hoofdstad Bagdad. Daar begonnen de protesten op dinsdag. Woensdag gingen in steden door het hele land mensen de straat op. In de zuidelijke stad Nasiriyah zijn donderdag zeker 6 mensen omgekomen. Ook daar is een avondklok van kracht.