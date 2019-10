Premier Irak bereid op te stappen

De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi is bereid ontslag te nemen om zo de demonstranten tegemoet te komen. Dat heeft president Barham Salih bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Mahdi kan alleen opstappen als er een geschikte opvolger is, zodat er geen machtsvacuüm ontstaat, aldus Salih.

Salih kondigde ook aan dat er een nieuwe kieswet en een nieuwe kiescommissie worden ingesteld. Als de kieswet is ingesteld, kunnen er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. Daarvoor nog niet, zei de president.

In Irak wordt al weken geprotesteerd tegen de regering. Daarbij zijn al meer dan 250 doden gevallen door ingrijpen van de politie en het leger. De protesten zijn het heftigst in hoofdstad Bagdad en in het zuiden van het land.