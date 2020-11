De premier van Georgië, Giorgi Gacharia, is positief getest op het coronavirus. Hij was in de ochtend in zelfisolatie gegaan nadat een van zijn lijfwachten positief was getest.

De premier (45) voelt zich goed en wordt thuis verder behandeld, meldde Gacharia’s kantoor maandag.

Het land in de Kaukasus met 3,7 miljoen inwoners heeft meer dan 42.000 besmettingen gemeld en 342 doden door Covid-19.