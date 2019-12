Premier EU-voorzitter Finland stapt op

De Finse premier Antti Rinne is dinsdag afgetreden. De sociaaldemocraat bood zijn ontslag van zijn regering aan nadat hij het vertrouwen had verloren van de coalitiepartij in zijn kabinet. Hij is net iets meer dan een half jaar eerste minister in Helsinki geweest.

De Centrum Partij zegde het vertrouwen in Rinne op vanwege de manier waarop de premier was omgegaan met een poststaking van twee weken geleden. De president van Finland, Sauli Niinisto, heeft Rinne gevraagd als interimpremier aan te blijven tot er een nieuwe coalitie is gesmeed.

Finland is tot eind dit jaar voorzitter van de EU.