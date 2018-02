Premier Ethiopië stapt op tijdens crisis

De Ethiopische premier Hailemariam Desalegn (52) heeft zijn ontslag ingediend tijdens een diepe etnische en politieke crisis in zijn land. Hij werd in 2012 de opvolger van de autocratische premier Meles Zenawi (1955-2012). De premier is als regeringsleider de machtigste figuur in de Ethiopische politiek.

Ethiopië is al jaren het toneel van protesten en rellen, vooral als gevolg van spanningen tussen de regering en de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo's. Die vertegenwoordigen ruim een derde van de circa 100 miljoen Ethiopiërs, maar ze spelen nauwelijks een rol in de nationale politiek. Begin dit jaar is de regering begonnen politieke gevangenen vrij te laten in de hoop dat dat de gemoederen tot bedaren brengt.