Premier: dood agent is „aanval op samenleving”

De Belgische premier Charles Michel heeft geschokt gereageerd op de dodelijke schietpartij in Spa. „Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving”, meldt de premier, die zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden van de omgekomen politieman.

Koning Filip en minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) brengen zondagmiddag een bezoek aan Spa, waar de politieman het leven verloor. Jambon zegt dat „het hele politiekorps in zijn hart is getroffen door deze tragische gebeurtenis”. De autoriteiten hebben inmiddels een Nederlandse verdachte aangehouden. De autoriteiten zoeken nog naar één of meerdere andere verdachten.