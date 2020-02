Premier Conte: Italië veilig voor toerisme ondanks coronavirus

Italië is een veilig land voor toerisme, zei premier Giuseppe Conte dinsdag, ondanks de recente uitbraak van het coronavirus. „Italië is een veilig land voor reizen en voor toerisme, waarschijnlijk veiliger dan vele andere,” verklaarde Conte op een persconferentie.

Het aantal gevallen in Italië, het zwaarst getroffen land in Europa, steeg tot meer dan 280, met 40 nieuwe gevallen in Lombardije en 9 in Veneto. Het aantal sterfgevallen was ongewijzigd op 7.

Sinds de uitbraak van het virus in het noorden van Italië heeft de regering strenge maatregelen genomen om de epidemie in te dammen. Onder andere zijn veel plaatsen in Lombardije en Veneto, de regio’s met de meeste besmettingsgevallen, afgesloten van de buitenwereld.

Conte zegt er vertrouwen in te hebben dat deze maatregelen de komende dagen resultaten gaan opleveren en het aantal besmettingsgevallen zal afnemen.