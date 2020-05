Premier Conte: geen zomervakantie op balkon

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn bezorgde landgenoten voorgehouden dat ze de zomervakantie niet op hun balkon hoeven door te brengen. „De schoonheid van Italië blijft niet in quarantaine, we kunnen naar de zee rijden, de bergen in en van onze steden genieten”, zei de premier in een vraaggesprek met de Corriere della Sera.

Net als veel andere Europeanen maken de Italianen zich zorgen dat de beperking van de bewegingsvrijheid vanwege het coronavirus, vakantie onmogelijk gaat maken. De meeste stranden zijn trouwens voor het publiek afgesloten, al wordt dat nog al eens genegeerd door strandgangers.

Het is in Italië vooralsnog niet toegestaan je naar een andere regio te verplaatsen, tenzij daar een heel dringende reden voor is. Conte zei niet wanneer die reisbeperking wordt opgeheven. „We wachten op de ontwikkeling van de epidemie en gaan aan de hand daarvan data vaststellen en plannen maken”, aldus Conte. Hij beklemtoont dat het aantal nieuwe besmettingen al geruime tijd terugloopt.

Conte geeft aan dat de versoepeling van coronamaatregelen sneller verloopt dan eerder gepland. De lockdown is 4 mei iets minder strikt geworden en volgens de planning gaan 18 mei veel winkels weer open. Begin juni zouden ook onder meer kapperszaken, cafés en restaurants weer openen.

De premier hoopt dat de Europese Unie snel met de garantie komt dat er voldoende middelen zijn voor een Europees herstelfonds om de schade aan de economie te beperken. Dat geld zou in de tweede helft van dit jaar beschikbaar moeten zijn. Conte vreest dat de economie dit jaar 9,5 procent krimpt. Dat is volgens critici een optimistische schatting.