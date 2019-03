Premier Catalonië ruziet met Spaanse kiesraad

De separatistische premier van Catalonië, Quim Torra, weigert symbolen van de separatisten en hun vlag van openbare gebouwen te halen. De Spaanse kiesraad had geëist dat dit uiterlijk dinsdagavond zou gebeuren. Eind april zijn er verkiezingen in Spanje en de kiesraad wil dat de openbare gebouwen een neutrale positie uitstralen. Het conflict kan leiden tot ontslag van de premier.

Torra is de opvolger van de in 2017 uitgeweken separatistische premier Carles Puigdemont. Hij nam de benen na de organisatie van een illegaal en chaotisch verlopen referendum over onafhankelijkheid in oktober dat jaar. Een aantal Catalaanse bewindslieden is toen gearresteerd en staan in Madrid terecht wegens gesjoemel met overheidsgeld en rebellie.

De separatisten drukken steun aan de beklaagden uit met gele linten. Die linten hangen in allerlei afmetingen in Catalaanse overheidsgebouwen. Ook de vlag van de separatisten, een Catalaanse oranjegeel gestreepte vlag met een blauwe driehoek en ster aan de linkerkant, hangt aan overheidsgebouwen.