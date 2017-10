Premier Catalonië praat dinsdag in parlement

De Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont zal dinsdag het regionale parlement toespreken. Het parlement verklaarde dat de leiders van de partijen vrijdag bijeenkomen om het tijdstip van die toespraak te bepalen.

Het is niet duidelijk of dat betekent dat de bijeenkomst van het parlement die voor maandag gepland staat nog doorgaat. Die bijeenkomst is door het Constitutioneel Hof van Spanje verboden. Het Catalaanse parlement wilde maandag de uitkomst van het omstreden referendum over afscheiding van Spanje bespreken. In het debat zou de onafhankelijkheid kunnen worden uitgeroepen.