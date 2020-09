De Franse premier Jean Castex is naar de plek in Parijs gegaan waar eerder vrijdag een steekpartij plaatsvond met meerdere gewonden. Het incident was in de buurt van het voormalige kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo, dat vijf jaar geleden doelwit was van een radicaalislamitische aanslag. Franse media sluiten een samenhang dan ook niet uit.

Castex werd vergezeld door minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo.