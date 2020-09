Premier Castex: aanval op een symbolische plek

Volgens de Franse premier Jean Castex was de steekpartij vrijdag in hartje Parijs op een symbolische plek. De aanval, waarbij twee journalisten gewond raakten, was in de buurt van het voormalige kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo, dat vijf jaar geleden doelwit was van een radicaalislamitische aanslag. Castex wees ook op het tijdstip. Want onlangs begon het proces tegen verdachten van de aanslag in 2015.

Castex ging enkele uren na de aanval naar de plek van het incident. Hij werd vergezeld door minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo.

De twee slachtoffers namen een rookpauze toen ze werden aangevallen. Ze werken bij een productiebedrijf dat documentaires maakt. Ze verkeren niet in levensgevaar, benadrukte Castex.

Volgens justitie in Parijs is de hoofdverdachte gearresteerd, melden Franse media.

Charlie Hebdo zelf sprak over een „gruwelijke aanval op zijn voormalige buren en collega’s”. Het hele team sprak op Twitter zijn steun en solidariteit uit.